بيروت الحكومي: حالة ايجابية واحدة من اصل 341 فحصا و47 اصابة في العزل

أعلن مستشفى بيروت الجامعي في تقريره اليومي ان المستشفى أجرى 341 فحصا مخبريا: سجلت إصابة ايجابية واحدة بفيروس كورونا وباقي الفحوصات سلبية. وبلغ مجموع الحالات التي ثبتت مخبريا إصابتها بفيروس الكورونا والموجودة حاليا في منطقة العزل الصحي في المستشفى 47 إصابة.
وأضاف "تم استقبال 20 حالة مشتبه بإصابتها بفيروس الكورونا نقلت من مستشفيات أخرى". وأكد ان "لا تسجيل لحالات شفاء جديدة مما يبقي مجموع الحالات التي شفيت تماما من فيروس الكورونا منذ البداية حتى تاريخه 177 حالة شفاء".
وأوضح ان "جميع المصابين بفيروس الكورونا يتلقون العناية اللازمة في وحدة العزل ووضعهم مستقر، ولا تسجيل لحالات حرجة".
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