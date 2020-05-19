الدفاع المدني: عناصرنا لا يدخلون الأراضي السورية لإخماد الحرائق هناك

أوضحت ​المديرية العامة للدفاع المدني​ أن عناصر ​الدفاع المدني​ لا يدخلون ​الأراضي السورية​ لإخماد ​الحرائق​ هناك. بل ما يحصل أنه عند ​اندلاع حريق​ في منطقة على ​الحدود اللبنانية السورية​ يتمّ بحكم الواقع التقاء العناصر المشاركة من الطرفين اللبناني والسوري في نقطة واحدة حيث يعمل كل طرف على إخماد النار لمنع امتدادها كون هذه المنطقة تخلو من أي أثر يحدد النطاق الجغرافي لكل بلد.

وأكدت أن التوجه لتنفيذ مهمات الإطفاء يتم بناء ل​اتصال​ يرد إلى غرفة عملياتها على الرقم 125 حيث يبلغ المواطنون والمقيمون عن الحرائق وبدورها تقوم غرفة العمليات بتوجيه العناصر وفقاً لمدى قربهم الجغرافي من موقع الحريق وليس استناد لأية آلية أخرى.

وأهابت المديرية العامة للدفاع المدني بوسائل الإعلام توخي الدقة وعدم نشر أي معلومة تتعلق بمهمات عناصرها دون العودة إليها حرصاً على المصداقية.

