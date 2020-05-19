اطلاق نار وقذائف في بعلبك نتيجة خلاف بين آل جعفر وآل وهبة

أفاد مراسل ​النشرة​ في ​بعلبك​ عن أن هناك ​اطلاق نار​ من سلاح حربي و​قذائف​ في بعلبك نتيجة خلاف بين أشخاص من ​آل جعفر​ وآخرين من آل وهبة. إضغط للمزيد

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