وزير الصحة: الحل الأنسب قد يكون العزل التام لبعض المناطق وذلك في ضوء عدد الإصابات

أعلن وزير الصحة العامة حمد حسن ان "الحل الأنسب قد يكون العزل التام لبعض المناطق وذلك في ضوء إصابات كورونا المرتفعة التي سُجّلت في مناطق محددة في الأيام الأخيرة".
ولفت حسن في تصريح له بعد جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا، الى اننا في مرحلة انتقاليّة ونريد مشاركة الجميع، ونشدّد على دور البلديات والجمعيات المدنية ونبحث عن "حلول وسط" والكمامات أساسية في هذه المرحلة.
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