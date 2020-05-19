غرفة إدارة الكوارث:23 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات لـ954

أصدرت غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث تقريرها اليومي حول وباء ​كورونا​ المستجد، حيث اعلنت وزارة الصحة تسجيل 23 إصابة جديدة بكورونا ما رفع العدد الاجمالي للإصابات الى 954 حالة تأكدت إصابتها بالفيروس، منذ بدء اكتشاف فيروس كورونا في لبنان في 21 شباط 2020.

وأشارت إلى أنّ "الفيروس أصاب الفئة العمرية بين 20-29 عامًا بنسبةٍ بلغت 25.64%، حيث تصدَّرت هذه الفئة جدول توزُّع الحالات حسب العمر"، مبيّنةً أنّ الغالبية العظمى من حالات الإصابة هي من الجنسية اللبنانية، وتليها الجنسيات البنغلاديشية، و الأثيوبية والفلسطينية".