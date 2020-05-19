مستشفى بشري الحكومي: 16 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا

أعلنت إدارة ​مستشفى بشري​ الحكومي في بيان عن "16 حالة شفاء جديدة في بشري ليصبح العدد الإجمالي ل​حالات​ الشفاء في ​قضاء بشري​ 48"، مشيرة إلى أن "99 في المئة من الطاقم الطبي للمستشفى شفي".

وتمنت "الشفاء للجميع في الأيام القليلة المقبلة"، داعية "الجميع إلى التقيد بإرشادات ​وزارة الصحة العامة​ لتفادي العودة إلى نقطة الصفر."