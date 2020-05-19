مستشفى بشري الحكومي: 16 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا

أعلنت إدارة مستشفى بشري الحكومي في بيان عن "16 حالة شفاء جديدة في بشري ليصبح العدد الإجمالي لحالات الشفاء في قضاء بشري 48"، مشيرة إلى أن "99 في المئة من الطاقم الطبي للمستشفى شفي".
وتمنت "الشفاء للجميع في الأيام القليلة المقبلة"، داعية "الجميع إلى التقيد بإرشادات وزارة الصحة العامة لتفادي العودة إلى نقطة الصفر."
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