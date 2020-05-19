دياب تلقى اتصالا من نظيره المصري وتشاورا في تعزيز العلاقات

تلقى رئيس ​مجلس الوزراء​ ​حسان دياب​ اتصالا من رئيس مجلس الوزراء في ​جمهورية مصر​ العربية ​مصطفى مدبولي​ تناول العلاقات الثنائية بين مصر و​لبنان​ وأهمية تعزيزها وتطويرها. إضغط للمزيد

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