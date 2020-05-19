"إياتا": إعادة تشغيل النقل الجوي أمر مهم حتى مع استمرار كورونا

أكد الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا"، أن "إعادة تشغيل النقل الجوي أمر مهم حتى مع استمرار وباء ​كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​"، مشددًا على "ضرورة إرساء أسس إعادة بدء ​الصناعة​ من خلال التعاون الوثيق لصناعة النقل الجوي مع ​منظمة الطيران المدني الدولي​ و​منظمة الصحة العالمية​ والحكومات والأطراف الأخرى".

ولفت الإتحاد، في بيان، إلى أن "المديرين التنفيذيين لشركات الطيران في مجلس المحافظين للاتحاد ملتزمون بخمسة مبادئ لإعادة ربط العالم عن طريق النقل الجوي، أولها وضع السلامة والأمن في المقام الأول"، لافتًُا إلى أن "شركات الطيران ستلتزم بالعمل مع شركائها في الحكومات والمؤسسات وعبر الصناعة من أجل تنفيذ نظام للأمن الحيوي قائم على العلم يحافظ على الركاب والأطقم بأمان وبصورة تتيح عمليات فعالة والتأكد من أن الطيران ليس مصدرا ذا مغزى لانتشار الأمراض المعدية بما في ذلك "كوفيد 19".

كما شدد على أن "الطيران سيستجيب بمرونة مع تطور الأزمة والعلوم، وستلتزم شركات الطيران بالعمل مع الشركاء في الحكومات والمؤسسات وعبر الصناعة من أجل استخدم العلوم والتكنولوجيا الجديدة عندما تصبح متاحة مثل حلول موثوقة وقابلة للتطوير وفعالة لاختبار "كوفيد 19" أو جوازات الحصانة وتطوير نهج فعال ويمكن التنبؤ به لإدارة أي إغلاق مستقبلي للحدود أو قيود التنقل والتأكد من أن التدابير مدعومة علميا ومستدامة اقتصاديا وقابلة للتطبيق من الناحية التشغيلية ومراجعتها باستمرار وإزالتها أو استبدالها عندما لا تكون ضرورية".

وأكد الاتحاد أن "الطيران سيكون محركا رئيسيا للانتعاش الاقتصادي وستلتزم شركات الطيران بالعمل مع شركائها من أجل إعادة بناء القدرة التي يمكن أن تلبي متطلبات الانتعاش الاقتصادي في أسرع وقت ممكن وأن يكون النقل الجوي الميسور التكلفة متاحا في فترة ما بعد الوباء".

وأوضح كذلك أن "شركات الطيران ستلتزم بالعمل مع شركائها من أجل وضع المعايير العالمية اللازمة لإعادة بدء الطيران بفعالية وخاصة الاعتماد على شراكات قوية مع منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) ومنظمة الصحة العالمية (WHO)وضمان تنفيذ التدابير المتفق عليها بفعالية والاعتراف المتبادل من قبل الحكومات".