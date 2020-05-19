السلطات الإيطالية: 162 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة كورونا و813 إصابة

أعلنت السلطات الصحية الإيطالية تسجيل 162 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة ب​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​" خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، توازيًا مع تسجيل 813 إصابة جديدة في عموم البلاد. وفي السياق، اتخذت ​ايطاليا​ أكبر خطوة تجاه العودة للحياة الطبيعية، حيث أعادت فتح معظم الأنشطة التجارية بجانب الفعاليات الدينية. وأشار رئيس الوزراء الإيطالي ​جوزيبي كونتي​، إلى أن "العودة للحياة الطبيعية يشبه إعادة تعلم كيفية المشي"، منوّهًا بأن "المشي خطوة خطوة بحذر واهتمام، لتجنب السقوط والعودة للوراء.. ​إيطاليا​ سوف تبدأ العمل مجددا".

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