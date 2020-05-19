دياب استقبل وفدًا من نقابة مستوردي المواد الغذائية وبحث معهم أوضاع القطاع

استقبل رئيس ​مجلس الوزراء​ ​حسان دياب​، خلال استقباله ​وزير الاقتصاد​ ​راوول نعمه​ يرافقه وفد ​نقابة مستوردي المواد الغذائية​ برئاسة ​هاني بحصلي​، في ​السراي الحكومي​، وبحثوا في أوضاع القطاع في ظل التغيير في اسعار المواد الاستهلاكية نتيجة الارتفاع في سعر صرف ​الدولار​، وضعف القدرة على الاستيراد.

وتطرق المجتمعون إلى سبل تخفيف عبء الازمة المعيشية عن المواطنين، واعتماد السلة الغذائية التي تعدها ​وزارة الاقتصاد​ على بعض الاصناف الغذائية الاساسية باسعار مدعومة.

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