دياب استقبل وفدًا من نقابة مستوردي المواد الغذائية وبحث معهم أوضاع القطاع

استقبل رئيس مجلس الوزراء حسان دياب، خلال استقباله وزير الاقتصاد راوول نعمه يرافقه وفد نقابة مستوردي المواد الغذائية برئاسة هاني بحصلي، في السراي الحكومي، وبحثوا في أوضاع القطاع في ظل التغيير في اسعار المواد الاستهلاكية نتيجة الارتفاع في سعر صرف الدولار، وضعف القدرة على الاستيراد.
وتطرق المجتمعون إلى سبل تخفيف عبء الازمة المعيشية عن المواطنين، واعتماد السلة الغذائية التي تعدها وزارة الاقتصاد على بعض الاصناف الغذائية الاساسية باسعار مدعومة.
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