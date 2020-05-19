السلطات البريطانية تسجل 545 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بكورونا

أعلنت ​السلطات البريطانية​ تسجيل 545 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة ب​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​" خلال الساعات الـ 24 الأخيرة في عموم البلاد. بالتوازي، اعد مكتب الإحصاء الوطني في بريطانيا في وقت سابق من هذا اليوم، إحصاءًا أشار فيه إلى أن العدد الرسمي لحالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بمرض "كوفيد 19" في البلاد، اقترب من 43 ألف حالة، مؤكدًا أ، "المملكة المتحدة هي الأكثر تضررا بفيروس كورونا في أوروبا".

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