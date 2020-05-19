أشار رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إلى أن "بلاده والولايات المتحدة اتفقتا على تمديد حظر السفر غير الضروري بين البلدين 30 يومًا أخرى، في إطار حملة مكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
بموازاة ذلك، كانت السلطات الصحية في كندا سجلت انخفاضا كبيرا في حصيلة الوفيات بفيروس كورونا على أساس يومي، حيث تم رصد 52 حالة جديدة مقابل 103 حالات في إحصائية أمس الاثنين، ليرتفع عدد المتوفين في كندا إلى 5857 حالة.
كما أكدت السلطات ارتفاع عدد الإصابات خلال اليوم الماضي بواقع 1193 حالة، لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 78499 حالة بعد أن كانت على مستوى 77306 حالة إصابة.
كانت هذه تفاصيل خبر ترودو: اتفقنا مع أميركا على تمديد السفر غير الضروري بين البلدين 30 يومًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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