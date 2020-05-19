ترامب: سنقدم 16 مليار دولار لدعم المزارعين المتضررين من كورونا

أشار الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ إلى أنه "سننتصر على العدو كورونا"، منوّهًا بأن "​الولايات المتحدة​ ستقدم 16 مليار دولار لدعم المزارعين المتضررين من جائحة ​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​"، موضحًا أن "الجائحة التي تسببت بها الصين أثرت على مزارعينا".

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