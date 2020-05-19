تسجيل 52 وفاة بكورونا في كندا بتراجع كبير لعدد الوفيات

سجلت سلطات كندا اليوم انخفاضا كبيرا لحصيلة الوفيات بفيروس كورونا على أساس يومي، حيث تم رصد 52 حالة جديدة مقابل 103 حالات في إحصائية أمس الاثنين، ليرتفع عدد المتوفين في كندا إلى 5857 حالة.
و يشير هذا الرقم إلى تراجع لافت لمعدل زيادة الوفيات بالفيروس في كندا على أساس يومي مقارنة مع البيانات المنشورة سابقا، كما أن عدد الإصابات ارتفع خلال اليوم الماضي بواقع 1193 حالة، لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 78499 حالة بعد أن كانت على مستوى 77306 حالة إصابة.
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