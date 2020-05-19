لافروف: الجيش الروسي لا يخطط لإجراء مناورات بالقرب من دول الناتو

أعلن ​وزير الخارجية​ الروسي ​سيرغي لافروف​ أن "العسكريين الروس يقلصون من حجم تدريباتهم في ظل انتشار وباء ​كورونا​، ولا يعتزمون إجراءها بالقرب من خط التماس مع دول ​حلف شمال الأطلسي​".

هذا ودعا ​الناتو​، في وقت سابق، ​روسيا​ إلى "المشاركة في تحديث وثيقة ​فيينا​، التي تحدد تدابير لبناء الثقة و​الأمن​ والحد من تهديد الصراعات العسكرية في منطقة منظمة الأمن والتعاون في ​أوروبا​، وتنص وثيقة فيينا لعام 2011، على وجه الخصوص، على قيام الدول الأعضاء في معاهدة الأمن والتعاون في أوروبا بتبادل المعلومات المتعلقة ب​القوات المسلحة​ والتخطيط الحربي والميزانيات العسكرية على نطاق واسع".