أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن "العسكريين الروس يقلصون من حجم تدريباتهم في ظل انتشار وباء كورونا، ولا يعتزمون إجراءها بالقرب من خط التماس مع دول حلف شمال الأطلسي".
هذا ودعا الناتو، في وقت سابق، روسيا إلى "المشاركة في تحديث وثيقة فيينا، التي تحدد تدابير لبناء الثقة والأمن والحد من تهديد الصراعات العسكرية في منطقة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وتنص وثيقة فيينا لعام 2011، على وجه الخصوص، على قيام الدول الأعضاء في معاهدة الأمن والتعاون في أوروبا بتبادل المعلومات المتعلقة بالقوات المسلحة والتخطيط الحربي والميزانيات العسكرية على نطاق واسع".
كانت هذه تفاصيل خبر لافروف: الجيش الروسي لا يخطط لإجراء مناورات بالقرب من دول الناتو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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