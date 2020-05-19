القوات المشتركة اليمنية: مقتل 5 من الحوثيين بينهم قيادي شمال الضالع

أعلنت ​القوات اليمنية​ المشتركة ان "عناصر من ​الحوثيين​ حاولت منتصف ليلة الثلاثاء، التسلل من بلدة صُبيرة باتجاه مواقع متقدمة في حبيل الدهنة غرب مديرية قعطبة شمال الضالع، وكانت تحمل أحزمة متفجرة وعبوات ناسفة تعمل بالأشعة تحت الحمراء صنعت محلياً واستخدمت فيها مواد شديدة ال​انفجار​ إيرانية الصنع، وتم رصد العناصر المتسللة واستدراجها والتعامل معها وفق قواعد الاشتباك، ما أدى إلى انفجار العبوات الناسفة ومقتل 5 بينهم قيادي كبير".

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