وزير الخارجية الإماراتي: لوقف فوري لإطلاق النار بليبيا والعودة للعملية السياسية

أشار وزير الدولة للشؤون الخارجية ​الإمارات​ي ​أنور قرقاش​، إلى أن "بلاده تعتقد أن المسار الوحيد المقبول للمضي قدما في أزمة ​ليبيا​ يشمل وقفا فوريا ل​إطلاق النار​ والعودة للعملية السياسية".

وشدد قرقاش، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، على "الموقف الواضح لدولة الإمارات من الأزمة الليبية والمتصل بموقف ​المجتمع الدولي​"، لافتًا إلى أنه " وأضاف أنور قرقاش أنه "لا بد أن يتوقف التصعيد الإقليمي لتحقيق ذلك".

كما نوّه بأن "الأزمة الليبية مستمرة منذ قرابة 10 سنوات، ولن تتاح لليبيين فرصة العيش في بلد آمن ومزدهر طالما أن الأطراف المتقاتلة تهدف إلى تحقيق مكاسب تكتيكية صغيرة وهي تجري وراء سراب النصر المؤقت"، مشددًا على أنه "لا بديل للعملية السياسية لإحلال الاستقرار الدائم".