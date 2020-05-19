وزير قبرصي: سنكون مستعدين لفتح أبوابنا أمام السياح اعتبارًا من 15 حزيران

أشار رئيس اللجنة القبرصية البرلمانية للطاقة والتجارة و​الصناعة​ أندرياس كيبريانو، إلى أن "قبرص ستكون مستعدة لفتح أبوابها أمام السياح اعتبارًا من 15 حزيران المقبل فور تنفيذ بروتوكولات ​السياحة​".

وخلال اجتماع عن بعد عقده مع نائب وزير السياحة القبرصي سافاس بيرديوس، لفت كيبريانو إلى أن "هدف الحكومة هو تعويض نحو 30% من أعداد السياح الذين زاروا البلاد العام الماضي"، مشددًا على أن "حوالي 4 ملايين سائح زاروا قبرص العام الماضي وقُدر مجموع الإيرادات بنحو 2.6 مليار يورو".

كما أوضح كل من كيبريانو وبيرديوس أن "الهدف هو أن يزور قبرص مليون سائح على الأقل وأن يتم تحقيق إيرادات قدرها 800 مليون يورو تقريبًا بنهاية العام الجاري"، منوّهًا بأن "قبرص تعد أكثر دولة آمنة في منطقة ​البحر المتوسط​ وخامس بلد آمن في العالم، وفقًا لبيانات رسمية من ​منظمة الصحة العالمية​".