أعلنت السلطات الصحية الجزائرية تسجيل 6 ​وفيات​ و176 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ المستجد في الـ24 ساعة الأخيرة بعموم البلاد، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 561، فيما وصل العدد الكلي للإصابات إلى 7377. وسجلت الوفيات الجديدة في مدن سطيف، والبليدة، ووهران، وورقلة، وتيارت، وسيدي بلعباس.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سلطات الجزائر تسجل 6 وفيات و176 إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.