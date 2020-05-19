لافروف: روسيا تطالب بعدم تسييس تنفيذ مشروع "التيار الشمالي 2"

أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن "روسيا تطالب بعدم تسييس تنفيذ مشروع "التيار الشمالي 2"، وسيتم حل هذه القضية ضمن الإطار القانوني"، منوّهًا بأن "الشركة تتابع القضية في المحاكم، وسيتم تقديم استئناف في كل من ألمانيا، ودول أوروبية أخرى".
وأكد لافروف أن "الشركة تسعى إلى الامتثال الكامل للمعايير القانونية، بما في ذلك معايير الاتحاد الأوروبي"، مستبعدًا إيقاف المشروع، لافتًا إلى أنه "مقتنع بأنه سيتم تنفيذه، وتهتم ألمانيا والدول الأوروبية الأخرى التي تشارك شركاتها في تنفيذه بهذا الأمر، وفي النهاية تهتم كل أوروبا بذلك، لأنه يعزز أمن الطاقة".
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