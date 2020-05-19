كورونا يرفع معدلات البطالة في بريطانيا

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نصر المجالي: قال تقرير رسمي بريطاني نشر اليوم الثلاثاء، إن عدد المطالبين بالمزايا الاجتماعية من صندوق الضمان ارتفع إلى 2.1 مليون شخص، بينما سجلت بريطانيا اليوم 227 حالة وفاة أخرى بالفيروس التاجي، حيث تجاوز إجمالي عدد القتلى في المملكة المتحدة 35000 حالة وفاة.

وأعلنت هيئة الخدمات الصحية في إنكلترا NHS عن 174 حالة وفاة أخرى في مستشفياتها اليوم الثلاثاء، بينما سجلت اسكتلندا 29 حالة وفاة في جميع الأماكن، تليها ويلز (17) وأيرلندا الشمالية (سبعة).

وقال بيان للهيئة إنه كان من بين الضحايا الأخيرة مريض يبلغ من العمر سبع سنوات في إنكلترا يعاني من حالة صحية كامنة لم يكشف عنها.

مزايا

وعلى صعيد تداعيات فيروس كورونا في المملكة المتحدة، ارتفع عدد الأشخاص الذين يطالبون بالمزايا من صندوق الضمانات الاجتماعية، بنسبة قياسية من 856،500 إلى 2.1 مليون في الشهر الأول الكامل من إغلاق الفيروس التاجي - على الرغم من خطة الحكومة دفع جزء من الرواتب التي تبقي الملايين في العمل المعروفة باسم (furlough Scheme).

وقال مكتب الإحصاءات الوطني (ONS) إن المطالبات بموجب الائتمان العالمي ارتفعت بنسبة 69 في المائة في أبريل الماضي، حيث بدأت البلاد في التخفيف من إجراءات الإغلاق الصارمة المفروضة في أواخر مارس.

كما كشفت الأرقام الصادرة اليوم عن ارتفاع معدل البطالة بمقدار 50،000 إلى 1.35 مليون في الأشهر الثلاثة حتى مارس.

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وتأتي الأرقام المتشائمة على الرغم من خطة الاحتفاظ بالوظائف التي قدمتها وزير الخزانة ريشي سوناك والتي تضم حاليًا 7.5 ملايين شخص وذلك للحفاظ على جهودهم لدعم الاقتصاد خلال الوباء.

أصحاب العمل

ومن دون الخطة المصممة لمساعدة أصحاب العمل على إبقاء الموظفين أثناء الأزمة، من المرجح أن تكون مطالبات الاستحقاقات من صندوق الضمانات الاجتماعية أعلى بكثير، مما يثقل كاهل الخزينة العامة للدولة.

وقد بدأ آلاف الأشخاص في العودة إلى العمل هذا الأسبوع بعد أن خفف رئيس الوزراء قيود الإغلاق يوم الأحد الماضي.

وأكد رئيس الوزراء بوريس جونسون الأسبوع الماضي على رغبته في بدء الاقتصاد والعودة إلى العمل، بعد توقعات رهيبة الأسبوع الماضي شهدت انكماش الاقتصاد بنسبة 2 في المائة.

كما أعلنت أن التقديرات المبكرة لشهر أبريل 2020 تشير إلى انخفاض عدد الموظفين بأجر بنسبة 1.6 في المائة مقارنة بشهر مارس، حيث بدأت الشركات تشعر بتأثير أكبر من الإغلاق.

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