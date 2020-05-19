محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات
أعلن مختبر "كوانت ليز" في الإمارات، اليوم الثلاثاء، عن تطوير أداة جديدة لإجراء فحوص جماعية فائقة السرعة للكشف عن فيروس كورونا على نحو غير مسبوق، حسبما ذكرت شبكة سكاي نيوز.
وأعرب المختبر عن آماله في في أن يتمكن من إدراج هذا المنتج في السوق في غضون أشهر قليلة
الأداة الجديدة التي تستخدم المجهر الإلكتروني ستسمح بإجراء الفحوصات على نطاق جماعي وتتيح صدور النتائج خلال ثوان، وتعتمد على تقنية "DPI" المبنية على الليزر والمعتمدة على تضمين الطور البصري سهلة الاستخدام وغير جراحية ومنخفضة الكلفة.
التقنية الجديدة ستمكن المختصين من إجراء الفحوصات على نطاق واسع بما يعزز القدرة على تتبع الحالات وكبح تفشي المرض بين القوى العاملة.
كانت هذه تفاصيل خبر مختبر في الإمارات يطور أداة لإجراء فحوص جماعية لكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.