مختبر في الإمارات يطور أداة لإجراء فحوص جماعية لكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أعلن مختبر "كوانت ليز" في الإمارات، اليوم الثلاثاء، عن تطوير أداة جديدة لإجراء فحوص جماعية فائقة السرعة للكشف عن فيروس كورونا على نحو غير مسبوق، حسبما ذكرت شبكة سكاي نيوز.

وأعرب المختبر عن آماله في في أن يتمكن من إدراج هذا المنتج في السوق في غضون أشهر قليلة

الأداة الجديدة التي تستخدم المجهر الإلكتروني ستسمح بإجراء الفحوصات على نطاق جماعي وتتيح صدور النتائج خلال ثوان، وتعتمد على تقنية "DPI" المبنية على الليزر والمعتمدة على تضمين الطور البصري سهلة الاستخدام وغير جراحية ومنخفضة الكلفة.

التقنية الجديدة ستمكن المختصين من إجراء الفحوصات على نطاق واسع بما يعزز القدرة على تتبع الحالات وكبح تفشي المرض بين القوى العاملة.