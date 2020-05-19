إصابة طبيب نساء وتوليد في مستشفى سوهاج الجامعي بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبدالواحد:

أعلن رئيس جامعة سوهاج الدكتور أحمد عزيز، اليوم الثلاثاء، عن إصابة معاون هيئة تدريس بقسم أمراض النساء والتوليد بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأوضح رئيس الجامعة أنه ظهرت على معاون عضو هيئة التدريس بعض أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد، الأحد الماضي، مشيرًا إلى أنه جرى إجراء تحليل سريع له في نفس اليوم وعمل تحليل عينه pcr، وثبتت إيجابية إصابتها بالفيروس.

وأكد رئيس جامعة سوهاج أنه جرى حجز الطبيب المشار إليه بمستشفى الإحالة "حميات سوهاج"، وبعد ثبوت إيجابية إصابته جرى التواصل مع رئيس جامعة أسيوط، وتوفير مكان له بمستشفى الراجحي للعزل بأسيوط.

ولفت إلى أنه جرى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، وعزل الأطباء المخالطين، مع توفير سُبل الإعاشة الكاملة لهم، واتخاذ الإجراءات الكاملة من تطهير ورش قسم استقبال النساء والتوليد بالكامل.​