العراق يسجل 4 حالات وفاة و57 إصابة جديدة بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد - (د ب أ)

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 57 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 3611 حالة في جميع أنحاء البلاد، فضلا عن تسجيل أربع حالات وفاة.

وبحسب الإحصائية، فقد بلغ مجموع الوفيات في العراق 131 حالة بعد تسجيل أربع حالات اليوم، في حين وصل إجمالي حالات الشفاء 2366 بعد تسجيل 56 حالة شفاء اليوم أيضا.