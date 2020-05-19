خارجية روسيا تدعو إلى عدم تسييس مشروع التيار الشمالي للغاز



دعا وزير الخارجية الروسي سيرجى لافروف، إلى عدم تسييس تنفيذ مشروع "التيار الشمالي-2" للغاز الطبيعي، مشيرا إلى إمكانية حل هذه المسألة في المجال القانوني.

وقال لافروف - خلال مؤتمر صحفي بالفيديو عقب اجتماع لمجلس دول بحر البلطيق اليوم الثلاثاء - "نحن نأمل بقوة أن يتم حل مسـألة (التيار الشمالي-2) في المجال القانوني.. لا أرغب بالخوض هنا في البحث عن بعض الخلفيات السياسية حول ما ستفعله الشركة

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المشغلة، ولكن ثمة محاولات موجودة لعرقلة المشروع".

وأكد أنه لا يعتقد أنه يمكن إيقاف هذا المشروع، مضيفا: "أنني على قناعة بأنه سيتم تنفيذ المشروع وأن ألمانيا ودول أوروبية أخرى مهتمة بذلك لأنه سيعزز أمن الطاقة في أوروبا".

يُذكر أن مشروع خط أنابيب الغاز "السيل الشمالي -2" يواجه العديد من التحديات والصعوبات منذ بداية تنفيذه،

حيث فرضت واشنطن عقوبات على المشروع، وطالبت الشركات المنفذة بالتوقف الفوري عن تنفيذه، ولذلك أعلنت شركة "سويس السياس" السويسرية على الفور تعليق عمليات مد خط أنابيب الغاز لهذا المشروع.

ويتضمن مشروع "السيل الشمالي-2" بناء أنبوبين بطول 1224 كلم عبر بحر البلطيق إلى ألمانيا، وتشارك في المشروع عدة شركات عالمية، أهمها "غازبروم" الروسية التي تستحوذ على 50 بالمئة من المشروع، و"كونسورتيوم" مكون من 5 شركات طاقة أوروبية تحتفظ بالـ 50 بالمئة المتبقية منه، بواقع 10 بالمئة لكل منها، وتصل التكلفة الإجمالية للمشروع 8 مليارات يورو.

