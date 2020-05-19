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عالم موسكو تنفي إجراء تدريبات عسكرية قرب دول الناتو

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كشف وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف عن أن العسكريين الروس سيقلصون حجم تدريباتهم في ظل انتشار وباء المستجد، مؤكدا أنهم لا يعتزمون إجراء التدريبات بالقرب من خط التماس مع دول حلف شمال الأطلسي «الناتو».


وقال «لافروف» خلال مؤتمر صحفي عبر الفيديو، اليوم: «في ظل انتشار وباء كورونا، يقوم عسكريونا بتقليص حجم تدريباتهم ولا

يعتزمون إجراء أي تدريبات بالقرب من خطوط التماس مع حلف شمال الأطلسي».

يُذكر أن حلف شمال الأطلسي دعا روسيا مؤخرا إلى المشاركة في تحديث وثيقة فيينا، التي تحدد تدابير بناء الثقة والأمن والحد من تهديد الصراعات العسكرية في منطقة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.وتنص

وثيقة فيينا لعام 2011 على قيام الدول الأعضاء في معاهدة الأمن والتعاون في أوروبا بتبادل المعلومات المتعلقة بالقوات المسلحة والتخطيط الحربي والميزانيات العسكرية على نطاق واسع.

كما تنص على أن تقوم هذه الدول بالإبلاغ عن أنواع محددة للأنشطة العسكرية وباستضافة المفتشين الأجانب بزيارات تفقدية بهدف التفتيش.وتهدف هذه الوثيقة إلى زيادة تعزيز الثقة والأمن بين الدول المشاركة، حيث تضم منظمة الأمن والتعاون في أوروبا 57 دولة في أوروبا وآسيا وأميركا الشمالية.

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