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إصابة 20 ألفاً من العاملين في الرعاية الصحية بكورونا فى ألمانيا

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أعلن مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في ألمانيا اليوم الثلاثاء، أن 20 ألفاً و400 شخص من العاملين في مجال الرعاية الصحية بالبلاد أصيبوا بفيروس المستجد (كوفيد-19) منذ ظهوره وحتى

الآن.

وأضاف المركز، حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم، أن 61 شخصًا منهم توفوا جرّاء الفيروس وتعافى منه حوالي 19 ألفًا

و100 شخص.

وأوضحت بيانات رسمية ألمانية، حسب شبكة "سي إن إن"، أن حوالي 11% من المصابين بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا هم من العاملين في مجال الرعاية الصحية.

يُشار إلى أن أكثر من 8 آلاف شخص توفوا نتيجة الفيروس في ألمانيا حتى الآن.

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