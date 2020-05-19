رئيس وزراء كندا: استمرار إغلاق الحدود مع أمريكيا 30 يوماً

أعلن رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، اليوم الثلاثاء، مد إغلاق الحدود الكندية الأمريكية لمدة 30 يوما، في إطار الإجراءات الإحترازية لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.
وقال في مرتمره الصحفي اليومي في أوتاوا، إن الولايات المتحدة وافقت على طلبكندا بتمديد الحظر المتبادل على السفر غير الضروري عبر الحدود حتى 21 يونيو المقبل، واصفا القرار بأنه مهم ويحمي المواطنين في كلا البلدين.
وتم التوصل إلى الاتفاق، الذييحظر السفر غير الضروري مع السماح لشحنات التجارة، والعمال الأساسيين بالاستمرار في التحرك في كلا الاتجاهين، لأول مرة في منتصف مارس وتم تمديده لمدة 30 يوما الشهر الماضي.
وأشاد المسؤولون على جانبي الحدود بالاتفاق باعتباره إجراء ناجحا لكبح انتشار فيروس "كوفيد-19" مع ضمان بقاء سلاسل التوريد الحيوية كما هي.
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