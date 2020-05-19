الأردن يُسجل 20 إصابة جديدة بكورونا

أعلن وزير الصحة الأردني سعد جابر، عن تسجيل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، بينها 14 إصابة بمحافظة الزرقاء.

وقال جابر- خلال مؤتمر صحفي اليوم

الثلاثاء- إنه تم تسجيل 14 حالة في محافظة الزرقاء، وباقي الحالات عند معبر العمري، وبعضها لمواطنين من جنسيات مختلفة، مشيرا إلى أن هناك 4 حالات شفاء في مستشفى الأمير حمزة.

وأوضح أنه تم إجراء 4226 فحصًا مخبريًّا لهذا اليوم، وستزيد عدد الفحوصات خلال الأسبوع المقبل بعد استقدام جهاز حديث لهذه الغاية.