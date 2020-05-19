20 إصابة جديدة بكورونا فى المغرب

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 20 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 6972 حالة منذ انتشار الفيروسفي البلاد.
وذكر بيان أصدرته وزارة الصحة المغربية أنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الوفيات إلى193 حالة، مشيرة إلى تعافي 132 شخص، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء بالمملكة المغربية إلى 3890 حالة.
وأفاد بيان الوزارة بأن عدد الحالات التي جرى استبعاد إصابتها، بعد سلبية نتائجها بلغت 92367 حالة منذ بداية انتشار الفيروس.
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