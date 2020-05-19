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عقوبات أمريكية على شركة صينية بسبب تعاملها مع إيران

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محمد عبدالله 0 تبليغ

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كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 19 مايو 2020 06:22 مساءً - مشاركة

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وجاء في بيان الوزارة، أن الولايات المتحدة صنفت شركة Shanghai Saint Logistics Limited، وهي شركة مقرها جمهورية الصين الشعبية، تقدم خدمات وكلاء مبيعات عامة لشركة الخطوط الجوية الإيرانية الإرهابية “ماهان إير”.

هذا وكانت شركة الطيران الإيرانية أرسلت أكثر من 6 طائرات إلى الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية بداية الشهر الجاري، وقد حملت على متنها قطع غيار وفنيين للمساعدة في إصلاح مصفاة رئيسية على طول الساحل الشمالي الغربي لفنزويلا.

يذكر أن واشنطن فرضت عقوبات على الشركة عام 2011، قائلة إنها قدمت دعمًا ماليًا وغير مالي للحرس الثوري الإيراني.

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