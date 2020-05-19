إصابات كورونا تقترب من ملامسة الـ5 مليون حول العالم

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 19 مايو 2020 06:22 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

وبحسب وكالة فرانس برس استنادا إلى بيانات رسمية، فقد تم تسجيل أكثر من أربعة ملايين و816 ألفا و40 إصابة في 196 بلدا ومنطقة. وتم الإعلان عن تعافي مليون و755 ألفا و700 من هذه الحالات على الأقل.

وسجّلت الولايات المتحدة أعلى حصيلة للوفيات، إذ بلغت 90 ألفا و369 من بين مليون و508 آلاف و957 إصابة. وأعلنت السلطات عن تعافي 283 ألفا و178 شخصا على الأقل.

وتحتل بريطانيا المرتبة الثانية في عدد الوفيات الذي بلغ 34 ألفا و796 من بين 246 ألفا و406 إصابات.

وتليها إيطاليا بـ32 ألفا و7 وفيات من بين 225 ألفا و886 إصابة.

وجاءت فرنسا في المرتبة الرابعة، حيث أعلنت عن 28 ألفا و239 وفاة من بين 179 ألفا و938 إصابة، ومن ثم إسبانيا بـ27 ألفا و709 وفيات من بين 231 ألفا و606 إصابات.

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وحتى يوم الثلاثاء، أعلنت الصين -ولا تشمل حصيلتها ماكاو وهونغ كونغ- عن 4634 وفاة و82 ألفا و960 إصابة بفيروس كورونا، بينما تعافى 78 ألفا و241 شخصا.

وسجّلت أوروبا 167 ألفا و668 وفاة من بين مليون و919 ألفا و572 إصابة حتى الآن.

وبلغ عدد الوفيات المعلنة في الولايات المتحدة وكندا معا 96 ألفا و312 من بين مليون و587 ألفا و29 إصابة.

وسجّلت أميركا اللاتينية والكاريبي 30 ألفا و604 وفيات من بين 547 ألفا و252 إصابة، وآسيا 12 ألفا و674 وفاة من بين 374 ألفا و905 إصابات.

أما الشرق الأوسط فقد سجل 8296 وفاة من بين 290 ألفا و672 إصابة، وإفريقيا 2835 وفاة من بين 88 ألفا و204 إصابات، وأوقيانيا 128 وفاة من بين 8414 إصابة.