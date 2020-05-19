كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 19 مايو 2020 06:22 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وصرّح نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف وفق ما نقلت عنه وكالات الأنباء الروسية: “نرفض تحطيم (منظمة الصحة العالمية) بما ينسجم مع المصالح السياسية أو الجيوسياسية لدولة واحدة، أي الولايات المتحدة”.

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كانت هذه تفاصيل خبر موسكو تندّد بالمحاولات الأميركية الهادفة إلى “تحطيم منظمة الصحة العالمية” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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