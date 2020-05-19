شكرا لقرائتكم خبر عن رغم تهديد ترامب..الصحة العالمية: سنواصل قيادة حملة مكافحة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس اليوم الثلاثاء إن المنظمة ستستمر في قيادة الحملة العالمية لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد التي "تهدد بتمزيق نسيج التعاون الدولي".

وشكر "العديد من الدول الأعضاء التي أبدت الدعم والتضامن" خلال اجتماعات استمرت يومين على مستوى الوزراء.

ورحب بقرار الاتحاد الأوروبي الذي تبنته الدول الأعضاء في المنظمة وعددها 194 دولة والذي يدعو إلى تقييم مستقل للاستجابة الدولية "ويشمل ذلك أداء المنظمة ولكن لا يقتصر عليه".

وقال تيدروس "نريد المساءلة أكثر من أي شخص آخر" وأضاف "سنستمر في توفير القيادة الاستراتيجية لتنسيق الاستجابة العالمية".

ولم يشر إلى تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي جاء في رسالة مفتوحة للمنظمة نشرها على تويتر الليلة الماضية وجاء فيها أنه سيوقف بشكل دائم تمويل بلاده لها إذا لم تحسن أداءها خلال 30 يوميا وبأنه سيعيد النظر في عضوية الولايات المتحدة بالمنظمة.