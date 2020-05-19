ألمانيا ودول شرق أوروبا تؤيد خفض قيود الحدود

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دعت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، ورؤساء حكومات بولندا والتشيك والمجر وسلوفاكيا إلى الحد تدريجيا من القيود المفروضة على الحدود في إطار مكافحة وباء كورونا.



وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتفن زايبرت، الثلاثاء، عقب مؤتمر عبر تقنية الفيديو بين ميركل ورؤساء حكومات "دول فيشجراد"، إنه من المقرر أن يحدث ذلك بمجرد أن يسمح وضع الوباء بذلك. ولكن لم يتم تحديد مواعيد لذلك.

وأضاف زايبرت أنه تم تعميق مسألة التعاون في المنطقة الحدودية الألمانية-التشيكية خلال مباحثات ثنائية مع رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيس.

وأوضح أن الطرفين شددا على هدف الحد من القيود على المنطقة الحدودية، بالقدر الذي لا يسمح بانتقال العدوى.

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وأشار زايبرت إلى أن المستشارة الألمانية ذكرت أيضا نقاطا جوهرية للحملة الألمانية-الفرنسية للانتعاش الاقتصادي في أوروبا بعد انقضاء أزمة كورونا.

ولفت المتحدث باسم الحكومة الألمانية إلى أن ميركل ورؤساء حكومات دول فيشجراد اتفقوا على تبادل آخر للمعلومات بشأن مسألة انعاش الاقتصاد الأوروبي.

ونوه زايبرت أنه تم أيضا تبادل الآراء حول أولويات الرئاسة الألمانية لمجلس الاتحاد الأوروبي خلال النصف الثاني من عام 2020.