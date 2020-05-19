الصحة العراقية تعلن تسجيل 4 حالات وفاة و57 إصابة جديدة بفيروس كورونا المزيد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صحة الخليج 365 الثلاثاء 2020/5/19 07:13 م بتوقيت أبوظبي الثلاثاء 2020/5/19 07:13 م بتوقيت أبوظبي

سجلت وزارة الصحة والبيئة العراقية، الثلاثاء، 57 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليصل العدد الإجمالي إلى 3611.

وقالت الوزارة، إنه تم تسجيل 4 حالات وفاة بالفيروس ليبلغ عدد الوفيات 131.

وأضافت أن عدد المتعافين من الفيروس في البلاد وصل إلى 2310.

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