الجزائر تسجل 6 وفيات و176 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة المزيد

سجلت وزارة الصحة الجزائرية، الثلاثاء، 6 وفيات و176 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الأخيرة.



وذكرت الوزارة، في بيان عبر صفحتها على موقع "تويتر"، أن العدد الإجمالي للوفيات بكورونا ارتفاع إلى 561، فيما ارتفاع إجمالي الإصابات إلى 7377 .

وأوضحت أن 121 حالة جديدة تماثلت للشفاء ليبلغ العدد الإجمالي للمتعافين من الفيروس 3746 .