الولايات المتحدة تفرض عقوبات على شركة خدمات لوجيستية صينية جراء أنشطة متعلقة بإيران المزيد

الخليج 365الثلاثاء 2020/5/19 06:48 م بتوقيت أبوظبي
أعلنت الولايات المتحدة، الثلاثاء، فرض عقوبات على شركة صينية خرقت "الحظر" على إيران.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان، إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على شركة شنغهاي سينت لوجيستكس المحدودة بسبب أنشطة متعلقة بإيران.
وضاعفت العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران منذ أغسطس/آب 2018، واتسعت خلال نوفمبر/تشرين الثاني 2018، أزمات البلاد الاقتصادية والاجتماعية، وضيقت معيشة المواطنين.
ومع محاولات إيران الالتفاف على العقوبات، حذرت الولايات المتحدة البنوك والمستثمرين والشركات الأوروبية، من التعامل مع ما يُعرف باسم آلية الغرض الخاص، وهي نظام مدعوم من أوروبا لتسهيل التجارة غير الدولارية مع إيران والالتفاف على العقوبات.
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