القاضي أبو سمرا باشر تحقيقاته مع حمدان

باشر قاضي التحقيق الأول بالإنابة في ​بيروت​ شربل أبو سمرا تحقيقاته مع مدير العمليات في ​مصرف لبنان​ مازن حمدان وأربعة موقوفين آخرين، بعد أن تم سوقهم الى دائرته.

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