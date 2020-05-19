القاضي أبو سمرا باشر تحقيقاته مع حمدان

باشر قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت شربل أبو سمرا تحقيقاته مع مدير العمليات في مصرف لبنان مازن حمدان وأربعة موقوفين آخرين، بعد أن تم سوقهم الى دائرته.
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