دياب: إذا استمرت حالة الفلتان سنعيد إقفال البلد بشكل كامل وسنفرض إجراءات غير مسبوقة

أشار رئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​ في مستهل جلسة مجلس الوزراء إلى أنه "اناشد اللبنانيين ألا يستخفوا ب​الكورونا​ وأن يأخذوا تدابير الحماية، كما أطلب من ​القوى الأمنية​ أن تتشدد بفرض التدابير، وإلا فسنكون أمام مشكلة كبيرة".

وأكد دياب أنخ "إذا استمرت حالة الفلتان، سنعيد إقفال البلد بشكل كامل وسنفرض إجراءات غير مسبوقة تفاديًا لأي تفلت للأمور".