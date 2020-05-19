أشار رئيس الحكومة حسان دياب في مستهل جلسة مجلس الوزراء إلى أنه "اناشد اللبنانيين ألا يستخفوا بالكورونا وأن يأخذوا تدابير الحماية، كما أطلب من القوى الأمنية أن تتشدد بفرض التدابير، وإلا فسنكون أمام مشكلة كبيرة".
وأكد دياب أنخ "إذا استمرت حالة الفلتان، سنعيد إقفال البلد بشكل كامل وسنفرض إجراءات غير مسبوقة تفاديًا لأي تفلت للأمور".
كانت هذه تفاصيل خبر دياب: إذا استمرت حالة الفلتان سنعيد إقفال البلد بشكل كامل وسنفرض إجراءات غير مسبوقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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