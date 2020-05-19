وزيرة الإعلام: إذا استمر التفلت ستفرض الحكومة إجراءات أكثر تشددا

أشارت ​وزيرة الإعلام​ بعد الجلسة التي انعقدت في ​القصر الجمهوري​، ​منال عبد الصمد​، وإذا استمر التفلت ستفرض الحكومة إجراءات أكثر تشددا. وأشار رئيس الحكومة حسان دياب في الجلسة إلى أنه "لا نفهم ابدا اهمال بعض الناس بخصوص الوقاية من كورونا ونشدد على ضرورة الالتزام بالاجراءات الصحية، والا سنكون امام مشكلة كبيرة فحياة الناس اهم من الاقتصاد، والخوف من إنهيار المنظومة الصحية، ما يحصل مخيف ولا نتفهم عدم تحمل الناس للمسؤولية، إن حصل الإنهيار الصحي ستكون النتيجة كارثية، أطلب من القوى الأمنية التشدد بالإجراءات".

وقررت الحكومة "استكمال السير بالعقد الموقع بين شركة سوناطراك ووزارة الطاقة والمياه ومتابعة البحث بالموضوع المعروض من قبل هذه الاخيرة في جلسة مقبلة بعد ورود رأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل بخصوصه. والموافقة على طلب وزراة التربية والتعليم العالي، وبصورة استثنائية، الغاء دورة العام 2020 لامتحانات الثانوية العامة في جميع فروعها والبكالوريا الفنية بكل اشكالها، وفق ضوابط واستكمال العام الدراسي عن بعد للمراحل كافة، الاكاديمية والمهنية، وتكليف مجلس الانماء والاعمار اعادة التفاوض مع الشركة مالكة معمل غوسطا لفرز ومعالجة النفايات المنزلية الصلبة في ضوء ملاحظات السادة الوزراء".



وأكدت عبد الصمد أن "الحكومة لم تأخذ أي قرار بشأن فتح الملاعب والنوادي الرياضية نظراً لخطورة الوضع، ومجلس الوزراء لم يبحث اليوم في ملف التعيينات ولا في ملف تعيين محافظ بيروت إفساحاً في المجال لمزيد من البحث والتروّي".