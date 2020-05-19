أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، في بيان، ان "إحدى الشركات المتعهّدة ستقوم بتحفير الإسفلت على أوتوستراد السيّد هادي نصرالله – الضاحية الجنوبية، من أمام "أفران الوفاء" وصولاً إلى ميدان الشهداء، وبالعكس، وستؤدي هذه الأعمال الى منع المرور على مرحلتين اعتباراً من يوم الأربعاء 20/5/2020، ولمدة ستة أيام (ثلاثة أيام لكل مسلكٍ على حِدة)، وتحويل السير إلى الطرقات الفرعية المجاورة، طيلة فترة الأشغال".
ودعت المديرية المواطنين الكرام الى "أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الامن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير الموضوعة في المكان تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام".
كانت هذه تفاصيل خبر قوى الامن: تدابير سير لمدّة ستة أيّام على أوتوستراد السيّد هادي نصرالله بسبب الأشغال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.