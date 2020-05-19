قوى الامن: تدابير سير لمدّة ستة أيّام على أوتوستراد السيّد هادي نصرالله بسبب الأشغال

أعلنت المديرية العامة ل​قوى الامن الداخلي​، في بيان، ان "إحدى الشركات المتعهّدة ستقوم بتحفير الإسفلت على أوتوستراد السيّد هادي ​نصرالله​ – ​الضاحية الجنوبية​، من أمام "أفران الوفاء" وصولاً إلى ميدان الشهداء، وبالعكس، وستؤدي هذه الأعمال الى منع المرور على مرحلتين اعتباراً من يوم الأربعاء 20/5/2020، ولمدة ستة أيام (ثلاثة أيام لكل مسلكٍ على حِدة)، وتحويل السير إلى ​الطرقات​ الفرعية المجاورة، طيلة فترة الأشغال".

ودعت المديرية المواطنين الكرام الى "أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الامن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير الموضوعة في المكان تسهيلاً ل​حركة المرور​ ومنعاً للازدحام".