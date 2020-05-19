أعلنت غرفة إدارة الكوارث في محافظة عكار، خلال تقريرها اليومي حول COVID - 19، ان "عدد ال​حالات​ الاجمالي المصابة ب​فيروس كورونا​ في محافظة عكار بلغ 58 اصابة فالحالات ايجابية بلغت 34، و​الجديدة​ 2، وحالات الشفاء بلغت 24، اما حالات ​الحجر المنزلي​ فعددها 437 من المقيمين والوافدين".

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كانت هذه تفاصيل خبر غرفة ادارة الكوارث في عكار: حالتان جديدتان بالكورونا و34 ايجابية وشفاء 24 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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