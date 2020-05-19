وزارة السياحة تعلن استثناء مكاتب تأجير السيارات من قرار المفرد والمزدوج

أعلنت ​وزارة السياحة​ في بيان، أنّه وبعد مطالبة نقابة أصحاب وكالات تأجير السيارات السياحيه الخصوصيه في ​لبنان​ ، ومراجعات عدّة للنقيب محمد دقدوق للوزارة بشأن استثناء السيارات المعدّة للتاجير من القرار الصادر عن ​وزارة الداخلية والبلديات​ حول سير السيارات حسب أرقام اللوحات (مفرد - مزدوج)، تمّ التواصل بين وزيري السياحة البروفسور ​رمزي المشرفية​ والداخلية والبلديات العميد ​محمد فهمي​، والإتفاق على استثناء السيارات المعدّة للتأجير (ذات اللوحات الخضراء القانونيّة) من القرار المذكور أعلاه.

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