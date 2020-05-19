بدء جلسة المجلس الاعلى للدفاع برئاسة الرئيس عون للبحث في موضوع التعبئة العامة

التأم ​المجلس الاعلى للدفاع​، عند الثانية والنصف من بعد ظهر اليوم في القصر الجمهوري، بدعوة من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، لمتابعة آخر التطورات والإجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا، حضره رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب، نائبة رئيس الحكومة وزيرة الدفاع الوطني زينة عكر، ووزراء: المالية غازي وزني، الخارجية والمغتربين ناصيف حتي، الداخلية والبلديات محمد فهمي، الاقتصاد والتجارة راوول نعمة، العدل ماري كلود نجم، والاشغال العامة والنقل ميشال نجار، والصحة العامة حمد حسن.

كما حضر الاجتماع كل من: قائد الجيش العماد جوزاف عون، المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن محمود الاسمر، المدير العام للامن العام بالانابة العميد الياس البيسري، المستشار الأمني والعسكري لرئيس الجمهورية العميد المتقاعد بولس مطر، مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس، مدير المخابرات في الجيش العميد الركن انطوان منصور، مدير المعلومات في المديرية العامة للأمن العام العميد منح صوايا، رئيس فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي العميد خالد حمود، مساعد المدير العام لأمن الدولة العميد سمير سنان.