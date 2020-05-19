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إخماد حريقين في بقعاتة عشقوت والقليعات

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أخمدت فرق الإطفاء في ​الدفاع المدني​ حريقا إندلع بعد ظهر اليوم أتى على مساحات من الأشجار الحرجية وأعشاب يابسة ونفايات في بلدة ​بقعاتة​ ​عشقوت​ ​كسروان​.

كما أخمدت حريقا إندلع وأتى على مساحات من الأعشاب اليابسة وأكوام من الأخشاب في بلدة ​القليعات​ كسروان.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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