إخماد حريقين في بقعاتة عشقوت والقليعات

أخمدت فرق الإطفاء في ​الدفاع المدني​ حريقا إندلع بعد ظهر اليوم أتى على مساحات من الأشجار الحرجية وأعشاب يابسة ونفايات في بلدة ​بقعاتة​ ​عشقوت​ ​كسروان​.

كما أخمدت حريقا إندلع وأتى على مساحات من الأعشاب اليابسة وأكوام من الأخشاب في بلدة ​القليعات​ كسروان.