إخماد حريقين في بقعاتة عشقوت والقليعات

أخمدت فرق الإطفاء في الدفاع المدني حريقا إندلع بعد ظهر اليوم أتى على مساحات من الأشجار الحرجية وأعشاب يابسة ونفايات في بلدة بقعاتة عشقوت كسروان.
كما أخمدت حريقا إندلع وأتى على مساحات من الأعشاب اليابسة وأكوام من الأخشاب في بلدة القليعات كسروان.
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