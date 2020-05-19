وزارة الصحة: 23 حالة كورونا جديدة والعدد الاجمالي اصبح 954 اصابة

أعلنت ​​وزارة الصحة​ العامة​ في تقريرها اليومي عن مستجدات ​فيروس ​كورونا​​، أن الفحوصات المخبرية للكشف على كورونا أكدت تسجيل 23 إصابة جديدة، 15 من تلك الإصابات لوافدين إلى ​لبنان​، و8 لمقيمين في لبنان من المخالطين، ليرتفع عدد الإصابات الإجمالي إلى 954 حالة إصابة منذ ظهور الفيروس في لبنان في 21 شباط الماضي.

وأوضح تقرير الوزارة أن عدد الوفيات بهذا العدوى بقي مستقرا على 26 حالة وفاة من دون زيادة، كما ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 251 حالة شفاء أي نتيجتين سلبيتين متتاليتين.