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أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي عن مستجدات فيروس كورونا، أن الفحوصات المخبرية للكشف على كورونا أكدت تسجيل 23 إصابة جديدة، 15 من تلك الإصابات لوافدين إلى لبنان، و8 لمقيمين في لبنان من المخالطين، ليرتفع عدد الإصابات الإجمالي إلى 954 حالة إصابة منذ ظهور الفيروس في لبنان في 21 شباط الماضي.
وأوضح تقرير الوزارة أن عدد الوفيات بهذا العدوى بقي مستقرا على 26 حالة وفاة من دون زيادة، كما ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 251 حالة شفاء أي نتيجتين سلبيتين متتاليتين.
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصحة: 23 حالة كورونا جديدة والعدد الاجمالي اصبح 954 اصابة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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