رزق الله الحلو: المجذوب سيجد حتمًا الحلول التَّربويَّة المُناسبة

أعلن رئيس "جائزة الأَكاديميَّة العربيَّة" ​رزق الله الحلو​ في حديثٍ تلفزيونيٍّ، أَنَّه يتفهَّم "موقف أَصحاب ​المدارس​ الخاصَّة، في ضوء وصولهم إِلى شفير إِعلان الإِفلاس، وقد سمعنا صرختهم المُدوِّية أَمس"، كما ويتفهَّم "موقف وزير التَّربية والتَّعليم العالي ​طارق المجذوب​، الحريص في آنٍ على ​سلامة​ أَبنائنا المُتعلِّمين كما والتَّعويض عليهم – قدر الإِمكان – ما فاتهم من حصصٍ تعلُّميَّةٍ". وأَضاف الحلو: "أَنا على يقينٍ واستنادًا لما أَعلمُه عن وزير التَّربية، أَنَّه سيجد الحلَّ المُناسب الَّذي يضمن حقوق المدارس الخاصَّة، كما ويساهم في الخروج في أَقلّ ضررٍ مُمكننٍ من جائحة ​كورونا​".

ودعا الحلو إِلى "قراءةٍ مُتأَنِّيةٍ لتجربة التَّعلُّم عن بُعد، والعمل على تطوير المناهج انطلاقًا من خُلاصات التَّجارب الأَخيرة، وتعزيز مادَّة الرَّسم في المناهج التَّربويَّة، انطلاقًا ممَّا لمسناه من ميلٍ لدى أَبنائِنا المُتعلِّمين، إِلى الفُنون وبخاصَّةٍ فنِّ الرَّسم، وقد لمسنا ذلك جليًّا خلال إِطلاقنا مُباريات الموسم السَّادس من جائزة الأَكاديميَّة العربيَّة عن بُعد".