شب حريق في منطقة ​وادي خالد​ بسبب ارتفاع ​درجات الحرارة​، و أتى على مساحة من الأعشاب اليابسة و الأشجار المختلفة، وطاول أعمدة ​الكهرباء​. و قد عمل عناصر و​متطوعو الدفاع المدني​ اللبناني في المنطقة، على تطويق المكان و إخماد الحريق قبل تمدده الى الأراضي المجاورة. كما حضر عمال الصيانة لإصلاح أي عطل قد يطرأ على أسلاك الكهرباء التي وصلت إليها النيران.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اندلاع حريق في وادي خالد بسبب ارتفاع الحرارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.