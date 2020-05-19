عراجي: فتح البلد ليتأمن للبعض قوت يومه والإستهتار سيولد مناعة القطيع

أشار رئيس ​لجنة الصحة النيابية​ النائب ​عاصم عراجي​ إلى أن "إقتصادنا منهار وهناك أناس يعملون بالإيجار اليومي وعلى المجتمع أن يتبع سبل الوقاية كي نساعد الناس المنهارة إقتصاديا كي تستطيع أن تعمل وتؤمن قوت يومها، ولكن علينا تشجيع بعضنا لإتخاذ الإجراءات التي تصدر عن ، والإجراءات التي أوصت بها الوزارة هي بسيطة جداوعلينا جميعا أن نلتزم بها.

ولفت في مداخلة تلفزيونية، إلى أنه "على وزارة الداخلية أن تتدخل لتنفيذ القوانين، خصوصا أن التفلت الذي حصل بالأمس واليوم غير مقبول ومن الممكن أن يتسبب بكارثة، وأنا كلمت وزير الداخلية ​محمد فهمي​، وكلمت أيضا وزيرة الإعلام ​منال عبد الصمد​ وطلبت منها أن تحث الإعلام ال​لبنان​ي على نقل المخاطر والتوعية للجمهور لأن الإعلام مؤثر جدا".

وأكد عراجي أنه "إذا بقينا بهذه الحالة سنذهب إلى ​مناعة القطيع​، وهذا أمر خطير، وأنا أؤيد الإتجاه الذي تحدث عنه وزير الصحة ​حمد حسن​ بعزل بعض المناطق التي يتواجد فيها إصابات كورونا، لأنه من الضروري اتخاذ قرار بالعزل للمنطقة أو البلدة أو غيرها حتى لا ينتقل إلى جميع أنحاء الوطن ويفتك بنا، ومجتمعنا ومستشفياتنا لا تستوعب أي انتكاسة طبية كبيرة".

وشدد على أن "الخطة التي وضعتها اللجنة النيابية مع وزارة الصحة جاهزة، وتجهزت 12 مستشفى حكومي، وحوالي 14 مستشفى خاص، لبنان متقدم جدا طبيا لكن ليس لوباء، والأحاديث العلمية عن اللقاح ضد ​فيروس كورونا​ هو من الآن لسنة وبالتالي هناك فترة يجب أن نحذر فيها".